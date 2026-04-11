Επίσημο: Ξεκινάει η Αυτόνομη Οδήγηση στην ΕΕ - Αλλάζουν όλα στην καθημερινότητα μας

Σε μια ιστορική εξέλιξη για την αυτοκινητοβιομηχανία, η Tesla ανακοίνωσε επίσημα ότι έλαβε την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για το Full Self-Driving (FSD) (με Επίβλεψη) στην Ολλανδία — την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ανοίγει τους δρόμους της στην τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας. Η διάθεση στους πελάτες θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε οχήματα πελατών σε ευρωπαϊκό έδαφος, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική της εταιρείας για την αυτόνομη οδήγηση

Η ενεργοποίηση του Full Self-Driving (με επίβλεψη) θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες μέσω ενημέρωσης λογισμικού over-the-air, με τους πρώτους χρήστες να βρίσκονται στην Ολλανδία. Η επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές χώρες σε επίπεδο υποδομών και κανονιστικού πλαισίου για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.





