Video: Κλείσανε ραντεβού για κόντρες και τους περίμενε η Αστυνομία
Οι δρόμοι των νοτίων προαστίων είχαν ήδη «μιλήσει» πριν εμφανιστεί η Αστυνομία. Τα ραντεβού για κόντρες είχαν δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από social media και κλειστές ομάδες. Αυτή τη φορά όμως, κάποιοι άλλοι διάβαζαν τα ίδια μηνύματα.
Η Τροχαία ήταν ήδη εκεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οργάνωσε στοχευμένη εξόρμηση στις 7 και 8 Απριλίου, με βασικό στόχο να «σπάσει» το κύκλωμα των αυτοσχέδιων αγώνων που είχε αρχίσει να εμφανίζεται ξανά έντονα σε κεντρικούς άξονες των νοτίων προαστίων. Στο μικροσκόπιο μπήκαν περιοχές όπως το Ελληνικό, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, όπου παραδοσιακά συγκεντρώνονται οδηγοί για παράνομες κόντρες.
Το κρίσιμο στοιχείο όμως είναι άλλο: το «ραντεβού» των οδηγών φαίνεται πως είχε διαρρεύσει. Και η Τροχαία φέρεται να είχε εικόνα για το πότε και πού θα εμφανιστούν. Έτσι, οι αστυνομικοί δεν έκαναν απλώς ελέγχους. Στήθηκαν σε καίρια σημεία και περίμεναν.
