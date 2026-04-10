Video: Κλείσανε ραντεβού για κόντρες και τους περίμενε η Αστυνομία
NEWSAUTO.GR

Οι δρόμοι των νοτίων προαστίων είχαν ήδη «μιλήσει» πριν εμφανιστεί η Αστυνομία. Τα ραντεβού για κόντρες είχαν δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από social media και κλειστές ομάδες. Αυτή τη φορά όμως, κάποιοι άλλοι διάβαζαν τα ίδια μηνύματα.

UPD:

Η Τροχαία ήταν ήδη εκεί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οργάνωσε στοχευμένη εξόρμηση στις 7 και 8 Απριλίου, με βασικό στόχο να «σπάσει» το κύκλωμα των αυτοσχέδιων αγώνων που είχε αρχίσει να εμφανίζεται ξανά έντονα σε κεντρικούς άξονες των νοτίων προαστίων. Στο μικροσκόπιο μπήκαν περιοχές όπως το Ελληνικό, η Βάρη, η Βούλα και η Βουλιαγμένη, όπου παραδοσιακά συγκεντρώνονται οδηγοί για παράνομες κόντρες.

Το κρίσιμο στοιχείο όμως είναι άλλο: το «ραντεβού» των οδηγών φαίνεται πως είχε διαρρεύσει. Και η Τροχαία φέρεται να είχε εικόνα για το πότε και πού θα εμφανιστούν. Έτσι, οι αστυνομικοί δεν έκαναν απλώς ελέγχους. Στήθηκαν σε καίρια σημεία και περίμεναν.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

