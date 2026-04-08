Προσοχή στην πινακίδα που μπέρδεψε την Αθήνα

Στο πιο «ευαίσθητο» σημείο της πόλης, λίγα μέτρα από το Σύνταγμα, εμφανίστηκε μια ασυνήθιστη πινακίδα που πολλοί οδηγοί δεν είχαν ξαναδεί. Το σχήμα της θυμίζει σε κάποιους πέταλο, σε άλλους πώμα μπουκαλιού. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για κάτι διακοσμητικό ή πειραματικό. Αντιθέτως, είναι μια σαφώς ορισμένη σήμανση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστική παρουσία στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η πινακίδα αφορά τον λεγόμενο «ανακάμπτοντα ελιγμό αριστερά». Πρόκειται για μια διαφορετική φιλοσοφία στροφής, όπου ο οδηγός δεν στρίβει άμεσα αριστερά από τη λωρίδα του, αλλά ακολουθεί μια ελεγχόμενη πορεία, συνήθως σε δύο φάσεις, αξιοποιώντας τη ρύθμιση των φαναριών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερες συγκρούσεις και πιο ομαλή ροή της κυκλοφορίας