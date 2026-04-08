Πόσο κοστίζει; Η αλήθεια για βενζίνη και ηλεκτρικό στην Ελλάδα

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα τη βενζίνη και το diesel. Στην Ελλάδα του 2026, η τιμή της αμόλυβδης κινείται πλέον κοντά στα 2,00 ευρώ το λίτρο, με διακυμάνσεις ανά περιοχή. Για έναν οδηγό, αυτό σημαίνει ότι το κόστος κάθε μετακίνησης εξαρτάται πλέον από παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει. Από τις διεθνείς εντάσεις μέχρι τις αποφάσεις των αγορών ενέργειας, όλα περνούν μέσα από την αντλία.

Την ίδια στιγμή, η ηλεκτροκίνηση προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 0,23 έως 0,25 ευρώ ανά κιλοβατώρα για οικιακή χρήση, ενώ στους δημόσιους φορτιστές μπορεί να φτάσει υψηλότερα, ειδικά στους ταχυφορτιστές. Παρά τις διακυμάνσεις, η βασική διαφορά παραμένει: το κόστος είναι πιο σταθερό και πιο προβλέψιμο...





