Μετά την έκθεση μοτοσυκλέτας ποιες άλλες εκθέσεις θα δούμε φέτος;
Η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: γεμάτοι διάδρομοι, ένταση, παλμός και ένα κοινό που διψά να επιστρέψει στις εκθέσεις. Η Έκθεση Μοτοσικλέτας έδειξε τον δρόμο και επιβεβαίωσε κάτι που πολλοί είχαν ξεχάσει. Ο κόσμος θέλει να βλέπει από κοντά, να αγγίζει, να συγκρίνει, να ζει την εμπειρία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή για μια χρονιά που προμηνύεται εκρηκτική.
Η σκυτάλη περνάει στον Μάιο, όπου το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου θα στηθεί η μοναδική οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.
Στην USED CAR EXPO 2026 που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου, πάνω από 600 αυτοκίνητα θα βρεθούν συγκεντρωμένα σε έναν χώρο, δημιουργώντας μια πραγματική «αγορά» για όσους ψάχνουν λύση άμεσα, οικονομικά και με ποιοτική ασφάλεια. Δεν αναφερόμαστε απλά σε μεταχειρισμένα. Μιλάμε για αυτοκίνητα με ιστορικό, με εγγύηση, με ταυτότητα. Μοντέλα που έχουν περάσει από έλεγχο, που δεν κρύβουν παγίδες και που δίνουν τη δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να συγκρίνει επιτόπου, να διαπραγματευτεί και να φύγει με κλειδιά στο χέρι. Γιατί απλά θα είναι εκεί μπροστά σας, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ελέγχου, πριν την αγορά...
