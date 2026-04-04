Τέλος για την BMW Σειρά 8
Η BMW ετοιμάζεται να αποσύρει τη Σειρά 8 από την παραγωγή μέσα στα επόμενα χρόνια, χωρίς να προβλέπεται κάποιο διάδοχο μοντέλο.
Η συγκεκριμένη απόφαση αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση της στρατηγικής της βαυαρικής φίρμας προς την ηλεκτροκίνηση και τις νέες προτεραιότητες της αγοράς. Πως όμως έφτασε εδώ η BMW;
Η πορεία της σύγχρονης BMW 8 Series φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της, καθώς η γερμανική εταιρεία έχει αποφασίσει να τερματίσει την παραγωγή του πολυτελούς μοντέλου μέσα στα επόμενα χρόνια χωρίς να υπάρχει στα σχέδια άμεσος αντικαταστάτης.
Το μεγάλο grand tourer της βαυαρικής φίρμας, που επανήλθε στη γκάμα το 2018, αποτέλεσε την κορυφαία πρόταση της μάρκας στον χώρο των πολυτελών σπορ μοντέλων, όμως η εμπορική πραγματικότητα της εποχής φαίνεται ότι δεν αφήνει πλέον πολλά περιθώρια συνέχειας.
