Όλα όσα γνωρίζουμε για το... άλλο Land Rover Defender Sport

Η Land Rover ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Defender, αυτή τη φορά με ηλεκτρική προσέγγιση και σαφή στρατηγικό διαχωρισμό από τις υπόλοιπες μάρκες της Jaguar Land Rover.





Το Defender μετατρέπεται ουσιαστικά σε αυτόνομη μάρκα, με δικό της προϊόντικό πλάνο και ξεκάθαρη ταυτότητα, τοποθετημένη ανάμεσα στην off-road φιλοσοφία και την premium τεχνολογική υπεροχή.

Το νέο Defender Sport θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα σηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση. Βασισμένο στην πλατφόρμα Electrified Modular Architecture (EMA), η οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής για αμιγώς ηλεκτρικές εφαρμογές, θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια ολόκληρη οικογένεια compact και μεσαίων ηλεκτρικών της JLR.





