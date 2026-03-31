Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μετά τα 60
Η επιλογή αυτοκινήτου αλλάζει όσο περνούν τα χρόνια. Δεν είναι θέμα μόνο ταχύτητας ή επιδόσεων. Και σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με γερασμένο στόλο και δύσκολη κυκλοφορία, αυτή η επιλογή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.
Τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί δεν αναζητούν «δύναμη», αλλά αυτοκίνητα που συγχωρούν λάθη, προσφέρουν καθαρή ορατότητα και δεν κουράζουν. Η μεγάλη αλλαγή τα τελευταία χρόνια έχει όνομα: SUV και crossover. Όχι γιατί είναι «μόδα», αλλά γιατί εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες. Το ψηλότερο κάθισμα διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο, η ορατότητα είναι καλύτερη και η θέση οδήγησης πιο ξεκούραστη.
Μοντέλα όπως τα Honda CR-V, Toyota RAV4 και Subaru Forester εμφανίζονται συνεχώς στις κορυφαίες επιλογές για μεγαλύτερους οδηγούς, επειδή συνδυάζουν σωστό ύψος, καλή περιμετρική ορατότητα και πλήρη πακέτα ασφάλειας...
