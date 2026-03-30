MG Tech Day: Οι SolidCore μπαταρίες και το αναβαθμισμένο Hybrid+

Στο πρώτο της Tech Day στην Ευρώπη, η MG Motor αποκάλυψε τη συνολική τεχνολογική της κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα υβριδικά συστήματα Hybrid+ όσο και στη νέα γενιά SolidCore μπαταριών ημιστερεάς κατάστασης που θα κάνουν το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο στο MG4 Urban.