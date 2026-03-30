Ο Μάριος Ηλιόπουλος τα σάρωσε όλα

Ο Μάριος Ηλιόπουλος συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία και εκτός γηπέδων. Στην ανάβαση Ελασσόνας, όχι μόνο πήρε τη νίκη, αλλά το έκανε με τρόπο που επιβεβαιώνει ότι παραμένει απόλυτα κυρίαρχος στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πετυχαίνοντας μάλιστα χρόνο-ορόσημο κάτω από τα δύο λεπτά.

Η εικόνα όμως στο φινάλε είχε μεγαλύτερη σημασία από τα χρονόμετρα. Δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στο σημείο για να τον αποθεώσουν, μετατρέποντας μια αγωνιστική επιτυχία σε μια άτυπη “κιτρινόμαυρη γιορτή”. Σημαίες, φωτογραφίες, συνθήματα και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε περισσότερο γήπεδο παρά ειδική διαδρομή.

