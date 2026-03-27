Το νέο απίστευτο κόλπο που φέρνει καταιγίδα προστίμων στην Ελλάδα
Η τεχνολογία μπήκε δυναμικά στους δρόμους και αλλάζει τα πάντα στην οδική συμπεριφορά. Όμως, όσο οι έλεγχοι γίνονται πιο αυστηροί, ένα κομμάτι οδηγών επιλέγει να κινηθεί στο «γκρίζο», με πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές.
Το φαινόμενο της απόκρυψης ή πλήρους αφαίρεσης πινακίδων δεν είναι απλώς μια μεμονωμένη παραβατική συμπεριφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξελίσσεται σε οργανωμένη αντίδραση απέναντι στη μαζική εγκατάσταση «έξυπνων» καμερών που πλέον καταγράφουν τα πάντα: ταχύτητα, κόκκινα φανάρια, χρήση κινητού, ακόμη και μη χρήση ζώνης.
Στην πράξη, πολλοί οδηγοί – και κυρίως εκείνοι που κινούνται χωρίς δίπλωμα ή με σοβαρές εκκρεμότητες – επιλέγουν να «εξαφανίσουν» το όχημά τους από το σύστημα. Οι μέθοδοι ποικίλλουν. Από απλή αφαίρεση πινακίδων μέχρι πιο εξελιγμένες λύσεις, όπως μηχανισμοί που τις αναδιπλώνουν ή ειδικά υλικά που αλλοιώνουν την εικόνα στις κάμερες...
