Τέλος εποχής για τα παλιά ΙΧ στην Ελλάδα; Η Ευρώπη επιστρέφει με νέο σχέδιο σοκ
Η πρώτη απόπειρα «κόπηκε», αλλά το σχέδιο δεν πέθανε ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρώπη επανέρχεται με νέα δεδομένα για τα παλιά αυτοκίνητα και αυτή τη φορά η πίεση είναι πολύ πιο οργανωμένη, πιο ψηφιακή και κυρίως πιο αυστηρή για εκατομμύρια οδηγούς.
Η αρχική πρόταση για ετήσιο ΚΤΕΟ σε αυτοκίνητα άνω των 10 ετών απορρίφθηκε σε πρώτη φάση από τα κράτη-μέλη, όμως δεν αποσύρθηκε. Αντίθετα, επανήλθε μέσα από το συνολικό πακέτο αλλαγών για την οδική ασφάλεια, τις εκπομπές και τον πλήρη ψηφιακό φάκελο κάθε οχήματος. Εκεί βρίσκεται πλέον και το πραγματικό παιχνίδι.
Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στη συχνότητα των ελέγχων. Δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχούς παρακολούθησης του αυτοκινήτου. Καταγραφή χιλιομέτρων όχι μόνο στα ΚΤΕΟ αλλά και στα συνεργεία. Διασταύρωση στοιχείων μεταξύ χωρών. Ψηφιακό ιστορικό που ακολουθεί το όχημα σε όλη του τη ζωή. Και φυσικά, αυστηρότεροι έλεγχοι ρύπων και φθορών...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr