Τέλος εποχής για τα παλιά ΙΧ στην Ελλάδα; Η Ευρώπη επιστρέφει με νέο σχέδιο σοκ

Η αρχική πρόταση για ετήσιο ΚΤΕΟ σε αυτοκίνητα άνω των 10 ετών απορρίφθηκε σε πρώτη φάση από τα κράτη-μέλη, όμως δεν αποσύρθηκε. Αντίθετα, επανήλθε μέσα από το συνολικό πακέτο αλλαγών για την οδική ασφάλεια, τις εκπομπές και τον πλήρη ψηφιακό φάκελο κάθε οχήματος. Εκεί βρίσκεται πλέον και το πραγματικό παιχνίδι.

Το νέο πλαίσιο δεν περιορίζεται στη συχνότητα των ελέγχων. Δημιουργεί ένα περιβάλλον συνεχούς παρακολούθησης του αυτοκινήτου. Καταγραφή χιλιομέτρων όχι μόνο στα ΚΤΕΟ αλλά και στα συνεργεία. Διασταύρωση στοιχείων μεταξύ χωρών. Ψηφιακό ιστορικό που ακολουθεί το όχημα σε όλη του τη ζωή. Και φυσικά, αυστηρότεροι έλεγχοι ρύπων και φθορών...





