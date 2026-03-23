Κατά ριπάς τα πρόστιμα σε οδηγούς στα πάρκινγκ των supermarket

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto, το Σάββατο πάνω από 60 κλήσει βεβαιώθηκαν σε οδηγούς με αυτοκίνητα συμβατικών αυτοκινήτων που στάθμευσαν παράνομα σε θέση φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μάλιστα φωτογραφίες εχουν ήδη δημοσιυτεί και στα social media, αποτυπώνοντας την παρουσία της αστυνομίας και τη βεβαίωση της κλήσης. Το φαινόμενο είχε ξεφύγει, με συνεχείς καταγγελίες από οδηγούς που δεν μπορούσαν να φορτίσουν τα οχήματά τους.

Το μήνυμα είναι πλέον σαφές. Οι θέσεις φόρτισης δεν είναι «βολικές» θέσεις στάθμευσης. Προορίζονται αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και μόνο όσο αυτά φορτίζουν. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται παράνομη...





