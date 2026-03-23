Κατά ριπάς τα πρόστιμα σε οδηγούς στα πάρκινγκ των supermarket
Οι πρώτες κλήσεις είναι ήδη γεγονός. Η αστυνομία ξεκίνησε ελέγχους σε parking supermarket και όχι μόνο. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsauto αυτό είναι μόνο η αρχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto, το Σάββατο πάνω από 60 κλήσει βεβαιώθηκαν σε οδηγούς με αυτοκίνητα συμβατικών αυτοκινήτων που στάθμευσαν παράνομα σε θέση φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μάλιστα φωτογραφίες εχουν ήδη δημοσιυτεί και στα social media, αποτυπώνοντας την παρουσία της αστυνομίας και τη βεβαίωση της κλήσης. Το φαινόμενο είχε ξεφύγει, με συνεχείς καταγγελίες από οδηγούς που δεν μπορούσαν να φορτίσουν τα οχήματά τους.

Το μήνυμα είναι πλέον σαφές. Οι θέσεις φόρτισης δεν είναι «βολικές» θέσεις στάθμευσης. Προορίζονται αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα και μόνο όσο αυτά φορτίζουν. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται παράνομη...


