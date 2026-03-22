Ερχεται Ελλάδα η μπαταρία της Changan με τα 1.500 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η προσμονή για τις solid-state μπαταρίες που θα δώσουν λύση στο μεγαλύτερο αγκάθι της ηλεκτροκίνησης έχει διαρκέσει πολλά χρόνια αλλά φαίνεται πως τελειώνει. Η Changan ανακοίνωσε πως μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει να τοποθετεί σε μοντέλα παραγωγής τις νέες της solid-state μπαταρίες που έχει εξελίξει.

Σύμφωνα με την Changan η νέα της μπαταρία στερεάς κατάστασης, με την ονομασία Golden Bell, προσφέρει ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg, και θα προσφέρει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως πλέον θα απομακρυνθεί κάθε άγχος για μεγάλα οδικά ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν περιορισμένες.

Επιπλέον η Changan υποστηρίζει πως η νέα μπαταρία είναι κατά 70% ασφαλέστερη από μια συμβατική καθώς ενσωματώνει σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει απομακρυσμένη διάγνωση.





