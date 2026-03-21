Προσοχή: Επείγουσα ανάκληση αυτοκινήτων και στην Ελλάδα

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκστρατείες ανάκλησης στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία καλύπτει 19 διαφορετικές μάρκες και αφορά οχήματα που κατασκευάστηκαν σε μία ιδιαίτερα μεγάλη χρονική περίοδο, από το 1997 έως και το 2018.

Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκονται συγκεκριμένες μονάδες μετωπικών αερόσακων του προμηθευτή Takata. Οι τεχνικές έρευνες που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι το προωθητικό υλικό της γεννήτριας αερίου σε αυτές τις μονάδες μπορεί να υποστεί αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου, κυρίως όταν το όχημα έχει εκτεθεί για μεγάλο διάστημα σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερμοκρασίας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου, αυτή η αλλοίωση ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, γεγονός που καθιστά την ανάκληση απολύτως απαραίτητη και όχι απλώς προληπτική