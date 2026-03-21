Σύλληψη του Justin Timberlake για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Στη δημοσιότητα δόθηκε το βίντεο από τη σύλληψη του Justin Timberlake στη Νέα Υόρκη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από δικαστική απόφαση που άναψε το «πράσινο φως» για τη δημοσίευσή του.
Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο από τη σύλληψη του JustinTimberlake, η οποία σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 στη NewYorkCity, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το οπτικό υλικό, που προέρχεται από κάμερες σώματος αστυνομικών και δημοσιοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου, κυκλοφόρησε έπειτα από σχετική απόφαση δικαστηρίου. Αρχικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε κινηθεί νομικά για να αποτρέψει τη δημοσίευσή του, ωστόσο στη συνέχεια αποδέχθηκε ότι δεν παραβιάζεται αδικαιολόγητα η ιδιωτική του ζωή.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr