Έκανε μπαντιλίκια και έφαγε πρόστιμο μαμούθ
Έκανε μπαντιλίκια και έφαγε πρόστιμο μαμούθ

Στον Λυκαβηττό, αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε στοχευμένους ελέγχους κατά τη διάρκεια βραδινής επιχείρησης, καταγράφοντας επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που εξελίσσονταν σε δημόσιο δρόμο.

Έκανε μπαντιλίκια και έφαγε πρόστιμο μαμούθ
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Άμεση Δράση. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε οδηγός που πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και «μπαντιλίκια», επιχειρώντας ουσιαστικά επίδειξη ικανοτήτων με το όχημά του σε δημόσιο δρόμο. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο και ιδιαίτερα «βαρύ»: πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Στην ίδια επιχείρηση ελέγχθηκαν δεκάδες οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οι παραβάσεις περιλάμβαναν οδήγηση χωρίς άδεια, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, αλλά και κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και στην αφαίρεση τριών αδειών οδήγησης, επιβεβαιώνοντας την αυστηρότητα των ελέγχων...


