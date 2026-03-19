Πόλεμος: Το αυτοκόλλητο που κάνει θραύση στα αυτοκίνητα στο Ντουμπάϊ
Στους δρόμους του Ντουμπάι, εκεί όπου τα supercars και η χλιδή αποτελούν καθημερινότητα, ένα νέο trend έρχεται να αλλάξει την εικόνα των αυτοκινήτων. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κάποιο νέο μοντέλο ή ένα ακόμα σύμβολο πλούτου, αλλά για ένα απλό αυτοκόλλητο με ένα ισχυρό μήνυμα.
Η αφορμή δεν είναι άλλη από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων. Μέσα σε αυτό το κλίμα, μια φράση από ομιλία του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μετατράπηκε σε σύμβολο ενότητας και αντοχής.
Η φράση «Τα ΗΑΕ έχουν παχύ δέρμα και πικρή σάρκα, δεν είμαστε εύκολη λεία» άρχισε να εμφανίζεται παντού. Από τα social media μέχρι την καθημερινότητα των πολιτών, και πλέον… στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων.
Το φαινόμενο πήρε διαστάσεις μέσα σε λίγες ημέρες. Κάτοικοι του Ντουμπάι και γενικότερα των Εμιράτων άρχισαν να τυπώνουν τη φράση σε αυτοκόλλητα και να τη τοποθετούν στα αυτοκίνητά τους, μετατρέποντας τους δρόμους σε ένα είδος «κινούμενης καμπάνιας»...
