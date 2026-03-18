Φέρνει η Κυβέρνηση επιδοτήσεις αυτοκινήτων και... κοινωνικό leasing;

Η συνολική δέσμη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ύψους 5,3 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, με τις μεταφορές να αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες παρέμβασης, δίπλα στην ενέργεια και τη στέγαση. Στην πράξη, πρόκειται για μια προσπάθεια επανασχεδιασμού της καθημερινής μετακίνησης, με έμφαση στη μείωση του κόστους για τον πολίτη και στον περιορισμό των εκπομπών.

Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών. Περίπου 129 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στην προμήθεια 210 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενίσχυση γραμμών που εξυπηρετούν περιοχές με υψηλές ανάγκες και χαμηλότερα εισοδήματα. Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική διάσταση, αλλά επιχειρεί να δώσει άμεση λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα: τη χαμηλή συχνότητα δρομολογίων και τους μεγάλους χρόνους αναμονής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ενίσχυση του στόλου αναμένεται να μειώσει τον χρόνο αναμονής έως και κατά 15%, ενώ παράλληλα μειώνεται και το λειτουργικό κόστος των συγκοινωνιών