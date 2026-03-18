Το νέο... καυτό αυτοκίνητο του Εβάν Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κάνει απλώς… θόρυβο στο παρκέ. Φροντίζει να τραβά τα βλέμματα και εκτός αυτού, με μια επιλογή που ταιριάζει απόλυτα στο αγωνιστικό του προφίλ.

Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού απέκτησε μια ολοκαίνουργια BMW M2, σε μια ιδιαίτερη απόχρωση Velvet Blue, με χρυσές ζάντες M Sport, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδυάζει δυναμισμό και έντονη προσωπικότητα. Η συγκεκριμένη M2 δεν είναι μια απλή εργοστασιακή έκδοση. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός τρίλιτρος εξακύλινδρος κινητήρας βενζίνης, ο οποίος στην περίπτωσή του αποδίδει 530 ίππους. Η ισχύς αυτή μεταφράζεται σε εκρηκτικές επιδόσεις, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, τιμή που την φέρνει σε επίπεδα καθαρόαιμων supercar.

Η ροπή του κινητήρα, που αγγίζει τα επίπεδα των 600 Nm, δίνει ακαριαία απόκριση σε κάθε πάτημα του γκαζιού, ενώ το αυτόματο κιβώτιο υψηλών επιδόσεων φροντίζει για αστραπιαίες αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δεν συγχωρεί λάθη και απαιτεί οδηγό με χαρακτήρα, ακριβώς όπως και ο ίδιος ο Φουρνιέ στο γήπεδο...



