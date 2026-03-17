Τελικά απεργούν οι ταξιτζήδες απο σήμερα;

Δεκάδες ταξί κυκλοφορούν κανονικά, με τα «καπέλα» επάνω, αποτυπώνοντας μια σιωπηρή αλλά ηχηρή πραγματικότητα άρνησης. Οι οδηγοί δεν αμφισβητούν απαραίτητα τα αιτήματα. Αμφισβητούν την αντοχή τους να μείνουν εκτός δουλειάς.

Και η εξήγηση είναι απλή. Για έναν μέσο οδηγό ταξί στην Αττική, η κάθε ημέρα απεργίας είναι ένα άμεσο οικονομικό πλήγμα.

Σε μια τυπική ημέρα, ένας επαγγελματίας οδηγός ταξί στην Αττική μπορεί να κάνει ακαθάριστο τζίρο από 120 έως 180 ευρώ, ανάλογα με την κίνηση, τη ζήτηση και το ωράριο. Από αυτό το ποσό, πρέπει να αφαιρεθούν τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα. Καύσιμα που συχνά ξεπερνούν τα 30 με 40 ευρώ ημερησίως (στο 1/3 τα ηλεκτρικά), ειδικά με τις τιμές να παραμένουν υψηλές, όπως είναι σήμερα. Προστίθενται τα ενοίκια για όσους δεν έχουν ιδιόκτητο όχημα ή άδεια, που μπορεί να αντιστοιχούν σε 25 έως 50 ευρώ την ημέρα. Υπάρχουν ακόμη ασφαλιστικές εισφορές, συντήρηση, φθορές και φορολογία, που σε ημερήσια βάση «γράφουν» επιπλέον κόστος