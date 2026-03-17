Χρειάζεται η Ελλάδα την πυρηνική ενέργεια;

Μετά από δεκαετίες αμφισβήτησης και σταδιακής υποχώρησης, η τεχνολογία της πυρηνικής ενέργειας επανέρχεται ως βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση σταθερής και χαμηλών εκπομπών ηλεκτροπαραγωγής. Στην Ευρώπη, η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει και πλέον επηρεάζει ακόμη και χώρες που μέχρι πρόσφατα απέφευγαν να αναφερθούν στο θέμα, όπως η Ελλάδα.

Η πυρηνική ενέργεια αποτέλεσε για δεκαετίες βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. Σήμερα περίπου το 23,3% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ δώδεκα χώρες της ΕΕ διαθέτουν ενεργά πυρηνικά εργοστάσια, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Φινλανδία, η Σουηδία η Τσεχία και η Βουλγαρία. Η πυρηνική παραγωγή μάλιστα σημείωσε ραγδαία αύξηση το 2024, δείχνοντας ότι η τάση επιστροφής της τεχνολογίας αυτής είναι πλέον πραγματικότητα.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, η εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η Γαλλία παράγει περίπου τα δύο τρίτα (!) του ηλεκτρισμού της από πυρηνικούς αντιδραστήρες, ενώ χώρες όπως η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία βασίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την τεχνολογία για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.





