Θύμα του πολέμου και το MotoGP

Ανατροπές στο πρόγραμμα του MotoGP για το 2026, καθώς ο αγώνας στο Κατάρ μεταφέρεται για τον Νοέμβριο λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει και τις ημερομηνίες δύο ακόμη αγώνων στο τέλος της σεζόν.

Η διοργανώτρια αρχή του MotoGP ανακοίνωσε ότι το Grand Prix του Κατάρ, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τον Απρίλιο στην πίστα Lusail International Circuit, θα διεξαχθεί τελικά το τριήμερο 6-8 Νοεμβρίου 2026.