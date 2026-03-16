Αυτοκίνητο: ΟΧΙ Ελληνικής εταιρείας σε Κινέζους

Η πιθανή είσοδος της BAIC στην ελληνική αγορά φαίνεται πως καθυστερεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση της εμπορικής διάθεσης των μοντέλων της. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε εκτενής τεχνικός και θεσμικός έλεγχος των προδιαγραφών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κανονική ταξινόμηση αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων προέκυψε ότι, στην παρούσα φάση, τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν συνοδεύονται από το πλήρες σύνολο τεχνικών και διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορούν να λάβουν πλήρη έγκριση τύπου για ταξινόμηση χωρίς εξαιρέσεις στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τη στρατηγική του ομίλου FMS, η σταθερή παρουσία ενός κατασκευαστή στην Ελλάδα θα πρέπει να βασίζεται στην πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες θεσμικές και τεχνικές απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό δεν θεωρείται κατάλληλη λύση η συνεχής προσφυγή σε διαδικασίες εξαιρέσεων για κάθε μοντέλο ή έκδοση ξεχωριστά προς τις αρμόδιες αρχές.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στη λογική ότι η εμπορική δραστηριότητα πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα που διατίθενται στη χώρα. Με δεδομένα τα σημερινά στοιχεία, δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει άμεσα η επένδυση για την κανονική εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων μοντέλων.

Ωστόσο, η συνεργασία μεταξύ του FMS Group και του BAIC Group παραμένει ενεργή και οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται σε θετικό κλίμα. Παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές μορφές συνεργασίας και νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε στάδιο διαπραγματεύσεων.



Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Ελληνικού γκρουπ: "Σε συνέχεια της αξιολόγησης της προοπτικής εισαγωγής και εμπορικής διάθεσης οχημάτων της BAIC στην ελληνική αγορά, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διάστημα νέος εκτενής τεχνικός και θεσμικός έλεγχος των απαραίτητων προδιαγραφών που απαιτούνται για την έγκριση τύπου για την κανονική ταξινόμηση των συγκεκριμένων οχημάτων στην Ελλάδα.

Από την εξέταση των σχετικών στοιχείων προέκυψε ότι, στη σημερινή φάση, τα οχήματα δεν διαθέτουν το πλήρες σύνολο των τεχνικών και διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να λάβουν κανονική έγκριση τύπου για ταξινόμηση «χωρίς εξαιρέσεις» στην ελληνική αγορά.