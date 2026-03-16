Με ποιες ποινές είναι αντιμέτωπος ο μεθυσμένος που χτύπησε 4 αυτοκίνητα;

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης, με τον δυνατό θόρυβο των συγκρούσεων να βγάζει πολλούς κατοίκους στα μπαλκόνια και στον δρόμο για να δουν τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του όταν, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Από τις συγκρούσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Λίγα λεπτά μετά το περιστατικό στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο του οδηγού με αλκοτέστ. Το αποτέλεσμα έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 1,19 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περίπου πέντε φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο για την οδήγηση

