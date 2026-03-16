Κέντρικ Ναν: Κυνηγώντας το αυτοκίνητο αξίας 350.000 ευρώ

… την πανίσχυρη Porsche 911 Turbo που οδηγεί ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού. Ένα αυτοκίνητο που δεν αγόρασε ο ίδιος, αλλά του το χάρισε ως δώρο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Η ιστορία πίσω από αυτή τη Porsche

Όταν ο Ναν βρέθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να του υποσχέθηκε ένα ξεχωριστό δώρο. Αν η ομάδα κατακτούσε την Euroleague, θα του έκανε δώρο μια Porsche 911. Και όταν το τρόπαιο ήρθε στο ΟΑΚΑ, η υπόσχεση έγινε πραγματικότητα. Λίγο πριν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές, ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε έξω από το σπίτι του παρκαρισμένο το γερμανικό supercar.



