Κέντρικ Ναν: Κυνηγώντας το αυτοκίνητο αξίας 350.000 ευρώ
Το περιστατικό με τον φίλαθλο του Παναθηναϊκού που καταδίωξε το αυτοκίνητο του Κέντρικ Ναν για να πάρει ένα αυτόγραφο δεν προκάλεσε μόνο χαμό στα social media. Έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο συζητημένα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας…
… την πανίσχυρη Porsche 911 Turbo που οδηγεί ο Αμερικανός αστέρας του Παναθηναϊκού. Ένα αυτοκίνητο που δεν αγόρασε ο ίδιος, αλλά του το χάρισε ως δώρο ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά την κατάκτηση της Euroleague.
Η ιστορία πίσω από αυτή τη Porsche
Όταν ο Ναν βρέθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να του υποσχέθηκε ένα ξεχωριστό δώρο. Αν η ομάδα κατακτούσε την Euroleague, θα του έκανε δώρο μια Porsche 911. Και όταν το τρόπαιο ήρθε στο ΟΑΚΑ, η υπόσχεση έγινε πραγματικότητα. Λίγο πριν φύγει για καλοκαιρινές διακοπές, ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε έξω από το σπίτι του παρκαρισμένο το γερμανικό supercar.
