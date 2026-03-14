firefly by NIO: Όμορφο, έξυπνο και πραγματικά premium (+video)

Μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το μέλλον, ακόμα και το να εμφανιστεί ξαφνικά μπροστά σου χωρίς καμιά προειδοποίηση. Να, έτσι απλά και όμορφα, σε μια ηλιόλουστη χειμωνιάτικη Αθήνα, με πρωινό ξύπνημα στα πολύχρωμα στενά της Πλάκας, να τριγυρνάς σε μέρη αγαπημένα μέσα σε ένα αυτοκίνητο που σε κάνει να νιώθεις σαν μικρό παιδί που ξετυλίγει τα χριστουγεννιάτικα δώρα του.