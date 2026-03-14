Δείτε την απόλυτη πολεμική μηχανή που στέλνουν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Στο πλαίσιο αυτό αποστέλλεται ένα από τα πιο σύγχρονα πολεμικά πλοία του αμερικανικού στόλου, το USS Tripoli (LHA-7), ένα πλοίο που στην πράξη λειτουργεί ως «μικρό αεροπλανοφόρο» και κινητή βάση πεζοναυτών.

Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα σκάφη αμφίβιων επιχειρήσεων που διαθέτει σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Η αποστολή του δεν περιορίζεται μόνο στη μεταφορά στρατευμάτων, αλλά επεκτείνεται στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην αεροπορική υποστήριξη, στην αμφίβια εισβολή και στην προβολή ισχύος σε ολόκληρες περιοχές επιχειρήσεων.

Το USS Tripoli ανήκει στην κλάση America, τη νεότερη γενιά αμφίβιων επιθετικών πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθελκύστηκε το 2017 και εντάχθηκε σε ενεργό υπηρεσία το 2020, αποτελώντας το δεύτερο πλοίο της κλάσης. Η κλάση αυτή σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως πλατφόρμα αεροπορικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ως βάση για μεγάλης κλίμακας αποβατικές επιχειρήσεις.

Το μέγεθός του είναι εντυπωσιακό. Το πλοίο έχει μήκος περίπου 257 μέτρα, πλάτος πάνω από 32 μέτρα και εκτόπισμα που φτάνει περίπου τους 45.000 τόνους όταν είναι πλήρως φορτωμένο. Η πρόωση γίνεται από ισχυρούς αεριοστρόβιλους που αποδίδουν περίπου 70.000 ίππους, επιτρέποντας στο πλοίο να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 κόμβων...





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







