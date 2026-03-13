Αποκάλυψη για το πιο σκληροπυρηνικό off-road - Η οικονομική G-WAGON είναι Ελλάδα
Αποκάλυψη για το πιο σκληροπυρηνικό off-road - Η οικονομική G-WAGON είναι Ελλάδα

Ένα από τα πιο αυθεντικά εκτός δρόμου οχήματα που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα.

Αποκάλυψη για το πιο σκληροπυρηνικό off-road - Η οικονομική G-WAGON είναι Ελλάδα

Το BAW 212, ένα μοντέλο που ήδη έχει αποκτήσει φήμη σε αρκετές αγορές της Ευρώπης και της Ασίας για τις πραγματικές off-road δυνατότητές του, παρουσιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά στη χώρα μας στην έκθεση Agrotica 2026.

Η παρουσία του συγκεκριμένου μοντέλου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα καθαρόαιμο τετρακίνητο που ακολουθεί την παραδοσιακή συνταγή των σκληροπυρηνικών off-road οχημάτων. Με εμφάνιση που παραπέμπει ξεκάθαρα σε κλασικά εμβληματικά μοντέλα όπως το Jeep Wrangler και το Mercedes-Benz G-Class, το 212 διατηρεί τετραγωνισμένες γραμμές, ψηλό αμάξωμα και έντονη off-road ταυτότητα.

Στην ελληνική αγορά παρουσιάζεται σε τελική μορφή, ωστόσο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία ολοκλήρωσης της έγκρισης τύπου για να μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά στους δρόμους. Παρότι υπάρχει ήδη επίσημος εισαγωγέας, η διαδικασία πιστοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, με στόχο το μοντέλο να εμφανιστεί στις εκθέσεις του FMS Group μέχρι το καλοκαίρι.

