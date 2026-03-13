Αλλάζουν τα διόδια
Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο χρέωσης των διοδίων αρχίζει να δοκιμάζεται στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο μοντέλο πληρωμής που συνδέει το κόστος μετακίνησης με την πραγματική απόσταση που διανύει κάθε οδηγός.
Το πιλοτικό σύστημα διοδίων με χρέωση ανά χιλιόμετρο ενεργοποιείται στον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη μεταρρύθμιση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.
Η βασική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι απλή: ο οδηγός δεν πληρώνει πλέον ένα σταθερό ποσό σε κάθε σταθμό διοδίων, αλλά χρεώνεται μόνο για τα χιλιόμετρα που πραγματικά διανύει στον αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα λειτουργεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού πομποδέκτη, ο οποίος καταγράφει την είσοδο και την έξοδο του οχήματος από τον δρόμο και υπολογίζει αυτόματα την απόσταση. Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται η τελική χρέωση ή επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του χρήστη...
