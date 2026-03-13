Αλλάζουν τα διόδια

Το πιλοτικό σύστημα διοδίων με χρέωση ανά χιλιόμετρο ενεργοποιείται στον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος, με στόχο να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη μεταρρύθμιση στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

Η βασική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι απλή: ο οδηγός δεν πληρώνει πλέον ένα σταθερό ποσό σε κάθε σταθμό διοδίων, αλλά χρεώνεται μόνο για τα χιλιόμετρα που πραγματικά διανύει στον αυτοκινητόδρομο. Το σύστημα λειτουργεί μέσω ειδικού ηλεκτρονικού πομποδέκτη, ο οποίος καταγράφει την είσοδο και την έξοδο του οχήματος από τον δρόμο και υπολογίζει αυτόματα την απόσταση. Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται η τελική χρέωση ή επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό του χρήστη...

