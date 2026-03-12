Παρέδωσε το δίπλωμά με 25.000 ευρώ στο χέρι για 5 χρόνια

Ένα από τα πιο συζητημένα πειράματα στην Ευρώπη αφορά ένα πρόγραμμα που δίνει χρηματικό κίνητρο σε οδηγούς ώστε να εγκαταλείψουν το τιμόνι για χρόνια. Η ιδέα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, αλλά και μεγάλη διεθνή συζήτηση γύρω από το μέλλον της μετακίνησης στις πόλεις.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι νέοι οδηγοί μπορούν να λάβουν συνολικά έως 25.000 ευρώ εάν παραδώσουν το δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια. Η αποζημίωση καταβάλλεται σταδιακά, περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο, με στόχο να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή την πεζή μετακίνηση