ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το ΣΚ των μεγάλων αποφάσεων, ο εξωστρεφής Μιχάλης και οι αρπαχτές
ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το ΣΚ των μεγάλων αποφάσεων, ο εξωστρεφής Μιχάλης και οι αρπαχτές
Ο δραστήριος άνθρωπος ψάχνει την επόμενη ευκαιρία. Ο αδρανής ψάχνει την επόμενη δικαιολογία.
UPD:
Όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, βλέπεις πράγματα που ίσως δεν φαίνονται τόσο καθαρά από την Ελλάδα. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα πιο σημαντικά δεν τα μαθαίνεις στους δρόμους, στα events ή στα μεγάλα γραφεία. Τα μαθαίνεις από τα μηνύματα. Από τις πληροφορίες που φτάνουν στο κινητό σου. Από ανθρώπους της αγοράς που μιλούν ανοιχτά, όταν ξέρουν ότι κάποιος πραγματικά ακούει.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα