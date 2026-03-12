Πόσο κοστίζει το νέο Jeep Compass στην Ελλάδα;

Με πιο δυναμική σχεδίαση η οποία προδίδει απευθείας πως πρόκειται για ένα γνήσιο Jeep και μία ευέλικτη πλατφόρμα που υποστηρίζει πληθώρα τεχνολογιών κίνησης, το νέο Compass ξεκινά την πορεία του στη χώρα μας με τις καλύτερες περγαμηνές.