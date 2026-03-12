Πόσο κοστίζει το νέο Jeep Compass στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Πόσο κοστίζει το νέο Jeep Compass στην Ελλάδα;

Η νέα γενιά του Compass λανσάρεται επίσημα στην ελληνική αγορά και η αντιπροσωπεία της Jeep αποκάλυψε αναλυτικά τις εκδόσεις και τις τιμές του.

Πόσο κοστίζει το νέο Jeep Compass στην Ελλάδα;
UPD:
Με πιο δυναμική σχεδίαση η οποία προδίδει απευθείας πως πρόκειται για ένα γνήσιο Jeep και μία ευέλικτη πλατφόρμα που υποστηρίζει πληθώρα τεχνολογιών κίνησης, το νέο Compass ξεκινά την πορεία του στη χώρα μας με τις καλύτερες περγαμηνές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης