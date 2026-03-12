Σύγκρουση... γιγάντων!

Ένα από τα καθήκοντά μου εδώ είναι εύκολο: να επαινέσω τρία εξαιρετικά αυτοκίνητα, το καθένα από μια μακρόβια και αξιοθαύμαστη γενιά. Η Lotus Emira, η BMW M3 και η Porsche 911 είναι υπέροχα μοντέλα για οδήγηση και καθημερινή χρήση… με εξαίρεση ένα-δύο μικρά ζητήματα, τα οποία θα θίξουμε παρακάτω. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάποιο από αυτά να αντικαθίσταται από κάτι καλύτερο.