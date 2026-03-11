Πήραν φόρα οι Κινέζοι και μπαίνουν στην Formula 1
Πήραν φόρα οι Κινέζοι και μπαίνουν στην Formula 1

H μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, διερευνά το ενδεχόμενο εισόδου στη F1, καθώς αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την προβολή του brand της εκτός Κίνας.

Πήραν φόρα οι Κινέζοι και μπαίνουν στην Formula 1
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg η BYD διερευνά τόσο την προοπτική της εξαγοράς μιας ήδη υπάρχουσας ομάδας όσο και την σύσταση από το μηδέν μία νέας ομάδας η οποία θα είναι και η 12η του πρωταθλήματος

