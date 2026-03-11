H MG φέρνει τις μπαταρίες του μέλλοντος - Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα;
Η μάρκα της SAIC Motor αποκάλυψε επίσημα την SUV εκδοχή του MG4, η οποία εφοδιάζεται με μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης.
To MG4X βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το γνωστό ηλεκτρικό hatchback, αλλά ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, με πιο «γεμάτες» διαστάσεις και αυξημένη απόσταση από το έδαφος.
