H MG φέρνει τις μπαταρίες του μέλλοντος - Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα;

To MG4X βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με το γνωστό ηλεκτρικό hatchback, αλλά ακολουθεί διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία, με πιο «γεμάτες» διαστάσεις και αυξημένη απόσταση από το έδαφος.