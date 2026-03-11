Το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026
NEWSAUTO.GR

Το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026

Το FMS Group συμμετέχει στη μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα σύγχρονων pickup και off-road οχημάτων που απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες της υπαίθρου όσο και στους φίλους της σκληροτράχηλης περιπέτειας.

Το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026
UPD:
Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα pickup της FOTON Motor, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης