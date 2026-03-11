Το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026
Το FMS Group στην έκθεση Agrotica 2026
Το FMS Group συμμετέχει στη μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα σύγχρονων pickup και off-road οχημάτων που απευθύνονται τόσο στους επαγγελματίες της υπαίθρου όσο και στους φίλους της σκληροτράχηλης περιπέτειας.

Στο περίπτερο του ομίλου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα σύγχρονα pickup της FOTON Motor, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά επαγγελματικών οχημάτων.
