Ιδού το νέο Nissan X-Trail - Πότε έρχεται Ελλάδα;
Ιδού το νέο Nissan X-Trail - Πότε έρχεται Ελλάδα;
Η ιαπωνική εταιρεία αποκάλυψε επίσημα το ανανεωμένο X‑Trail, το SUV που εδώ και 25 χρόνια ταυτίζεται με την ανθεκτικότητα και την αίσθηση περιπέτειας σε κάθε διαδρομή.
UPD:
Η ανανέωση του μοντέλου ενισχύει τον χαρακτήρα του, με ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση, αναβαθμισμένη άνεση στην καμπίνα και προηγμένη συνδεσιμότητα, που προσφέρει απολαυστική και σίγουρη οδήγηση κάθε μέρα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα