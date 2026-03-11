Πρόστιμα και αφαιρέσεις πινακίδων και σε supermarket
Πρόστιμα και αφαιρέσεις πινακίδων και σε supermarket

Μικρές παραβάσεις στους δρόμους συχνά κρύβουν μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των οδηγών. Όταν οι κανόνες δεν τηρούνται, η λειτουργία κρίσιμων υποδομών γίνεται δύσκολη και η ένταση στους δρόμους αυξάνεται.

Οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινότητας στους δρόμους των πόλεων. Καθώς όμως αυξάνονται τα ηλεκτρικά οχήματα, αυξάνονται και τα περιστατικά παράνομης στάθμευσης στις θέσεις φόρτισης, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στους οδηγούς που πραγματικά χρειάζονται να φορτίσουν. Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν αποφασίσει να σκληρύνουν τη στάση τους και να εφαρμόσουν αυστηρότερους ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto, το τελευταίο διάστημα έχει δοθεί σαφής εντολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημοτικές αρχές και τροχαία, να εντείνουν τους ελέγχους γύρω από τους δημόσιους φορτιστές. Στόχος είναι να μπει τέλος στο φαινόμενο των συμβατικών αυτοκινήτων που παρκάρουν αυθαίρετα στις συγκεκριμένες θέσεις, αλλά και των ηλεκτρικών οχημάτων που παραμένουν παρκαρισμένα για ώρες χωρίς να φορτίζουν.

