Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz VLE
Η Mercedes-Benz παρουσίασε επίσημα στη Στουτγάρδη την καινούργια αμιγώς ηλεκτρική VLE, η οποία σηματοδοτεί την αρχή της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής της.
Η Mercedes-Benz εφαρμόζει έμπρακτα πλέον την αναθεωρημένη φιλοσοφία της σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση, προσαρμόζοντας τα δεδομένα σε μια πραγματιστική προσέγγιση. Η νέα αμιγώς ηλεκτρική VLE είναι το πρώτο μοντέλο αυτής της καινούργιας αντίληψης που επικρατεί στη γερμανική εταιρεία.
