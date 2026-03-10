Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz VLE
Αποστολή newsauto στη Γερμανία: Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz VLE

Η Mercedes-Benz παρουσίασε επίσημα στη Στουτγάρδη την καινούργια αμιγώς ηλεκτρική VLE, η οποία σηματοδοτεί την αρχή της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής της.

Η Mercedes-Benz εφαρμόζει έμπρακτα πλέον την αναθεωρημένη φιλοσοφία της σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση, προσαρμόζοντας τα δεδομένα σε μια πραγματιστική προσέγγιση. Η νέα αμιγώς ηλεκτρική VLE είναι το πρώτο μοντέλο αυτής της καινούργιας αντίληψης που επικρατεί στη γερμανική εταιρεία.

