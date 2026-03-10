COTY 2026: Η OAK Cava στο πλευρό και του φετινού Car of the Year (+video)

Το ελληνικό Car of the Year είναι ο πιο αναγνωρίσιμος θεσμός στην Ελλάδα και το 2026 επιβεβαίωσε τον σημαντικό του ρόλο αναδεικνύοντας τους κορυφαίους στον κλάδο της αυτοκίνησης.