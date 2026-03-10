COTY 2026: Η OAK Cava στο πλευρό και του φετινού Car of the Year (+video)
COTY 2026: Η OAK Cava στο πλευρό και του φετινού Car of the Year (+video)
Η OAK Cava για μια ακόμα χρονιά στήριξε το θεσμό ελληνικό Car of the Year 2026 και έστειλε το δικό της μήνυμα.
Το ελληνικό Car of the Year είναι ο πιο αναγνωρίσιμος θεσμός στην Ελλάδα και το 2026 επιβεβαίωσε τον σημαντικό του ρόλο αναδεικνύοντας τους κορυφαίους στον κλάδο της αυτοκίνησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα