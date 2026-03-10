Οι γυναίκες ψήφισαν: Αυτό είναι το δικό τους αυτοκίνητο της χρονιάς
Τον κορυφαίο τίτλο «Supreme Winner» στα βραβεία Women’s Worldwide Car of the Year 2026 κατέκτησε γιαπωνέζικο ηλεκτρικό.
Το αποτέλεσμα προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία μιας διεθνούς επιτροπής που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο.
