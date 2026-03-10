Renault Bridger: Το αυτοκίνητο που θα «γεφυρώσει» τα αυτοκίνητα πόλης με τα οικογενειακά
Renault Bridger: Το αυτοκίνητο που θα «γεφυρώσει» τα αυτοκίνητα πόλης με τα οικογενειακά
Το μικρό SUV θα παρουσιαστεί επίσημα σε περίπου έναν χρόνο και το στυλ του θυμίζει Suzuki Jimny.
Η Renault παρουσίασε το Bridger Concept που προαναγγέλλει ένα νέο μικρό SUV με έντονο off-road χαρακτήρα που αναμένεται να είναι έτοιμο για παραγωγή το 2027.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα