Renault Bridger: Το αυτοκίνητο που θα «γεφυρώσει» τα αυτοκίνητα πόλης με τα οικογενειακά
Renault Bridger: Το αυτοκίνητο που θα «γεφυρώσει» τα αυτοκίνητα πόλης με τα οικογενειακά

Το μικρό SUV θα παρουσιαστεί επίσημα σε περίπου έναν χρόνο και το στυλ του θυμίζει Suzuki Jimny.

Renault Bridger: Το αυτοκίνητο που θα «γεφυρώσει» τα αυτοκίνητα πόλης με τα οικογενειακά
Η Renault παρουσίασε το Bridger Concept που προαναγγέλλει ένα νέο μικρό SUV με έντονο off-road χαρακτήρα που αναμένεται να είναι έτοιμο για παραγωγή το 2027.

