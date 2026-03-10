Striker: Αυτό είναι το νέο προσιτό οικογενειακό μοντέλο της Dacia
Striker: Αυτό είναι το νέο προσιτό οικογενειακό μοντέλο της Dacia
Η Dacia αποκάλυψε και τυπικά το ολοκαίνουργιο compact μοντέλο της, το οποίο θα προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης, υβριδικούς και μη.
Η Dacia συνεχίζει τη στρατηγική της διεύρυνσης προς μεγαλύτερες κατηγορίες, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο Striker.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα