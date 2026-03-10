Γράφουν οι νέες AI κάμερες που μπήκαν στην Αττική; - Σε ποια σημεία βρίσκονται

Οι κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε αρκετά σημεία και αποτελούν μέρος ενός μεγάλου σχεδίου ψηφιακής επιτήρησης της κυκλοφορίας. Πρόκειται για συστήματα νέας γενιάς με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εντοπίζουν παραβίαση κόκκινου σηματοδότη, υπερβολική ταχύτητα και άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές. Ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν καταγράφουν παραβάσεις για την επιβολή προστίμων.

Ο βασικός λόγος είναι ότι το σύστημα βρίσκεται ακόμη σε δοκιμαστική φάση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν τεχνικούς ελέγχους, ρυθμίσεις λογισμικού και βαθμονόμηση των καμερών ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταγραφές είναι απολύτως ακριβείς. Σε τέτοια συστήματα η παραμικρή απόκλιση μπορεί να δημιουργήσει λάθος καταγραφή και για αυτό οι δοκιμές διαρκούν αρκετό διάστημα.

Παράλληλα υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα λειτουργίας. Η πλήρης ενεργοποίηση των καμερών απαιτεί προσωπικό που θα ελέγχει τις καταγραφές, θα επαληθεύει τις παραβάσεις και θα προχωρά στην έκδοση των κλήσεων. Οι υπηρεσίες που θα χειρίζονται το σύστημα βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία οργάνωσης και στελέχωσης, γεγονός που καθυστερεί την κανονική λειτουργία του δικτύου.