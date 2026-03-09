Αυτή είναι η νέα «ταξιδιάρα» MV Agusta Enduro Veloce

Η MV Agusta έχει μπει για τα καλά στον… χορό των travel enduro, με την Enduro Veloce και για το 2026 αποφάσισε να την αναβαθμίσει με δύο νέους χρωματισμούς, καλύτερα ηλεκτρονικά και περισσότερο εξοπλισμό.