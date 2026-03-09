Δοκιμάζουμε το GAC AION V με το κορυφαίο value for money - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε το GAC AION V με το κορυφαίο value for money - Πόσο κοστίζει;
Μία νέα μάρκα με σημαντικές παρακαταθήκες έρχεται να συστηθεί στην Ελλάδα με ένα ιδιαίτερο ηλεκτρικό SUV με πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Και ένα κορυφαίο value for money.
Δεν χωρά αμφιβολία. Έχετε όλα τα δίκια του κόσμου. Το είδαμε και εμείς: τα νέα αυτοκίνητα που ήταν υποψήφια για το Car of the Year το 2026 ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα του 2025. Και, όπως το έχετε αντιληφθεί, τα μισά από αυτά ήταν από την Κίνα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
