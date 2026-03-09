Το Πολεμικό ευρωπαϊκό φόβητρο είναι Ελληνικό!

Η «Κίμων» έχει εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους, μήκος 122 μέτρα και πλάτος 18 μέτρα. Η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 27 κόμβους, επιτρέποντας ταχεία ανάπτυξη σε μεγάλες αποστάσεις και επιχειρήσεις σε ευρύ επιχειρησιακό περιβάλλον. Το πλοίο σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί ως κέντρο επιχειρήσεων στο πεδίο μάχης, συνδυάζοντας αισθητήρες, συστήματα μάχης και ισχυρό οπλισμό.

Κεντρικό στοιχείο της φρεγάτας είναι το προηγμένο κέντρο πληροφοριών μάχης τύπου SETIS CMS. Το σύστημα αυτό ενοποιεί όλα τα δεδομένα που λαμβάνει το πλοίο από ραντάρ, αισθητήρες και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επιτρέπει στους αξιωματικούς να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις στο πεδίο μάχης.

