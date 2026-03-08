Κίνδυνος αμεσης ακινητοποίησης χιλιάδων ΙΧ στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που αφορά όλα τα αυτοκίνητα. Σταδιακά έρχεται ένα νέο ψηφιακό πιστοποιητικό για τα οχήματα, το οποίο θα συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες για την κατασκευή, την τεχνική κατάσταση και την ιστορία του. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης και διαφάνειας της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, αλλά και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια