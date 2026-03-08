Κίνδυνος αμεσης ακινητοποίησης χιλιάδων ΙΧ στην Ελλάδα
Κίνδυνος αμεσης ακινητοποίησης χιλιάδων ΙΧ στην Ελλάδα
Μια νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έρχεται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για το αυτοκίνητο, φέρνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, έλεγχο και ψηφιακή εποχή σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ραγδαία.
UPD:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια ακόμη μεγάλη αλλαγή που αφορά όλα τα αυτοκίνητα. Σταδιακά έρχεται ένα νέο ψηφιακό πιστοποιητικό για τα οχήματα, το οποίο θα συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες για την κατασκευή, την τεχνική κατάσταση και την ιστορία του. Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ψηφιοποίησης και διαφάνειας της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου, αλλά και στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα