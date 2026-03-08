Πτώση σοκ σε πωλήσεις αυτοκινήτων
Η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου της Ευρώπης δείχνει σημάδια κόπωσης στην αγορά μεταχειρισμένων, καθώς καταγράφηκε σημαντική πτώση στις πωλήσεις σε αρκετές κατηγορίες οχημάτων.

Ο λόγος για τη Γερμανία με τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι τύποι κινητήρων, όπως τα diesel, σημείωσαν διψήφια πτώση, με τις συναλλαγές να μειώνονται κατά περίπου 14,6%, ενώ αντίστοιχα αρνητική πορεία κατέγραψαν και τα βενζινοκίνητα μοντέλα με πτώση άνω του 13%.

Η εικόνα αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη γερμανική αγορά αυτοκινήτου. Η αύξηση των τιμών στα νέα οχήματα, η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν οδηγήσει πολλούς αγοραστές να καθυστερούν την αντικατάσταση του αυτοκινήτου τους ή να στρέφονται σε παλαιότερα μοντέλα. Την ίδια στιγμή, η αγορά αντιμετωπίζει έλλειψη «νεότερων» μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μια συνέπεια των χαμηλών πωλήσεων νέων οχημάτων την περίοδο της πανδημίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αγοραστές να καταλήγουν όλο και συχνότερα σε μεγαλύτερης ηλικίας αυτοκίνητα, κάτι που αυξάνει σταδιακά τη μέση ηλικία του στόλου.

